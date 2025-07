Archivan querella por violencia de género interpuesta por Gianna Rueda en contra de directivos de UDELAS

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) informó que el 23 de julio de 2025 el Ministerio Público ordenó el archivo de la querella interpuesta en contra del exrector Juan Bosco Berna y Damián Quijano por “falta de elementos de convicción para sostener la vinculación con los hechos querellados”.

Se detalló que “en medio del proceso electoral para la Rectoría de la UDELAS iniciado en el año 2023 y finalizado en el año 2024, se dieron situaciones irregulares por parte de personas que aspiraban obtener dicho cargo”.

El apoderado legal de Gianna Rueda, Javier Antonio Quintero Rivera indicó que “en la querella que se utilizó una cuenta de correo institucional para desacreditar a la misma, no obstante, en el desarrollo de la investigación se pudo establecer que dicha cuenta no existía y que se utilizó un correo privado de origen desconocido para enviar comunicaciones, las cuales no tenía ninguna vinculación con los responsables de la entidad”.

También la querella incluyó que “la acción de separar del cargo [Secretaria General] que ocupaba la querella se dio en violación a la norma vigente, lo cual es falso, además que se derivó de una acción de violencia en contra de un funcionario ocasionado por un familiar de la misma [Rueda], quien le agredió y amenazó en las instalaciones de la entidad educativa”.