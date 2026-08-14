Arraiján avanza en el Plan de Ordenamiento que integre espacios públicos en las costas

Las Autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Alcaldía de Arraiján se reunieron para avanzar en el Plan Local de Ordenamiento Territorial del distrito y en la conformación de la Junta de Planificación Municipal, ente encargado de aprobar el desarrollo local.

En el encuentro participaron el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, y la alcaldesa Stefany Peñalba, junto a los equipos de las Direcciones de Obras y Construcciones, Planificación Urbana, Catastro y el Sistema de Integración Geográfica.

Osorio explicó los beneficios de contar con ese instrumento de planificación y el rol de las Juntas de Planificación, como parte de las giras técnicas que el Miviot realiza desde mayo en provincias como Veraguas, Chiriquí y Coclé. También se acordó establecer una hoja de ruta con acompañamiento técnico del Ministerio.

Gianina Rodríguez, directora de Ordenamiento Territorial del Miviot, indicó que seguirán trabajando junto al equipo municipal para lograr un desarrollo ordenado y sostenible. “Un distrito que cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial dispone de reglas claras para su crecimiento, mayor certeza para sus residentes y mejores condiciones para la gestión de sus servicios públicos”, subrayó.

La alcaldesa Peñalba señaló que el objetivo de Arraiján es avanzar en su plan “La Nueva Ciudad”, con una gestión más cercana en los territorios. Destacó el interés de conocer otros instrumentos aprobados en municipios, analizarlos por fases e intercambiar datos, especialmente en temas de espacios públicos y líneas de alta marea. “Deseamos que los ciudadanos conozcan que existen 22 metros de línea de alta marea en todas las costas de los corregimientos de Veracruz, Cerro Silvestre, Vacamonte y Vista Alegre, que representan un pilar fundamental para la recreación y uso de los ciudadanos. Es un lugar para que puedan disfrutar”, remarcó.

En la reunión también estuvieron por el Miviot, Karlana Villarreal, directora de Control y Orientación del Desarrollo. Por la Alcaldía participaron Luis Domínguez, director de Planificación Urbana; Melvin Rodríguez, ingeniero municipal, y Ángel Ortega, director de Catastro y Sistema de Integración Geográfica.