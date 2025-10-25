Arrestan a presunto agresor sexual en Arraiján

Mediante diligencia judicial en el corregimiento de Burunga, en el distrito de Arraiján, de la provincia de Panamá Oeste, unidades policiales aprehendieron a un hombre requerido por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación y otros delitos sexuales.

De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, el hombre de 31 años es sospechoso de la comisión de delitos sexuales en perjuicio de una menor.

Tras su aprehensión, el hombre fue remitido para los trámites correspondientes a fin de continuar con las investigaciones, indicó la Policía.