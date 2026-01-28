Asamblea aprueba a Omar Castillo como nuevo subcontralor general de la República

Con 46 votos a favor, el Pleno Legislativo aprobó al magíster Omar Castillo como subcontralor de la República. En la elección de este miércoles, 28 de enero de 2026, se registraron 16 abstenciones.

Castillo cuenta con más de 40 años de experiencia en la gestión pública y posee una formación profesional comprobada. Inició su carrera en la propia Contraloría General de la República hasta llegar a ser viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ministro encargado en múltiples ocasiones. Además, cuenta con el aval de haber sido docente desde 1980 y director de Presupuesto Nacional.

Tras su aprobación, Castillo pronunció un discurso ante los diputados en el que aseguró que su política será de puertas abiertas, respeto institucional y resultados concretos.

“Agradezco a los que han depositado su confianza en mí y reconozco el derecho y la voz de quienes han tenido, con o sin razón, una opinión distinta. Mi gestión estará siempre guiada por el interés superior de la República, por el respeto a la Constitución y a los valores que nos unen como nación”, señaló.

Asimismo, añadió: “La Contraloría General de la República es una institución técnica, independiente y garante del correcto uso de los recursos públicos. Vamos a trabajar con firmeza para fortalecer la fiscalización, promover la transparencia y contribuir a una administración pública eficiente y responsable. Mi compromiso es claro: servir a Panamá con integridad, actuar con objetividad y trabajar incansablemente por el fortalecimiento de nuestras instituciones, siempre en beneficio del país y de todos los panameños”.