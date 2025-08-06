Asociación de Municipios pide no satanizar a alcaldes y representantes investigados

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González, solicitó este miércoles no satanizar a todos los alcaldes y representantes locales que están siendo señalados. Además, pidió una reunión con el procurador Luis Gómez para abordar las denuncias.

En entrevista ante diversos medios de comunicación, González destacó la importancia de investigar a fondo cada caso y entender el trabajo que desempeñan las autoridades locales antes de emitir juicios generales. “Si hay quienes hicieron un mal uso de los recursos, deben ser señalados, pero no podemos satanizarnos a todos”, afirmó.

Además, la dirigente señaló que las redes sociales se han convertido en un espacio donde muchas personas opinan sin conocimiento real, lo que puede afectar injustamente la imagen de los funcionarios.

Por lo que explicó que la Asociación impulsa la creación de una Escuela de Gobiernos Locales que capacite a quienes ingresan a la administración pública, explicando el manejo de presupuestos y responsabilidades de alcaldes y representantes.

Respecto a los recursos que manejan las autoridades, González aclaró que los fondos se distribuyen en millones, pero que las investigaciones abarcan un período de cinco años y afectan a más de 700 autoridades, no solo a quienes están señalados actualmente.

Finalmente, la presidenta solicitó que los procedimientos judiciales se realicen con respeto y transparencia, y rechazó los allanamientos en horas de la madrugada, calificándolos como innecesarios y humillantes para las autoridades.