Atienden a tiburón ballena varado en Playa Veracruz

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) atendió el reporte de varamiento de un ejemplar de tiburón ballena (Rhincodon typus) en Playa Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

“De acuerdo con las evaluaciones preliminares realizadas por los especialistas, se trata de una hembra de aproximadamente nueve metros de longitud. Al momento de la inspección, el ejemplar se encontraba en avanzado estado de descomposición. Como medida preventiva, se colocó una línea guía para asegurar el cuerpo y evitar que fuera desplazado por el movimiento de las mareas mientras se desarrollan las acciones correspondientes”, informó la institución.

Como parte del protocolo, los especialistas procedieron a la toma de muestras de tejido para someterlas a análisis posteriores. Con estas investigaciones se busca determinar las causas del deceso.

La atención de este caso fue coordinada entre la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Panamá Oeste, la Dirección de Costas y Mares, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Policía Nacional, la Alcaldía de Arraiján y miembros de la comunidad. También se contó con el apoyo del Consorcio HPH (responsable de la construcción de la Línea 3 del Metro), el cual suministró una retroexcavadora para las labores requeridas.

MiAMBIENTE recomiendó a la población evitar el contacto directo con el animal y mantener las medidas preventivas correspondientes. Asimismo, solicita a la ciudadanía reportar cualquier hallazgo similar a través de las redes sociales institucionales o mediante la línea de atención ciudadana 311.

La entidad recordó que, una vez confirmada la muerte de un animal en este tipo de eventos, se debe proceder con su disposición final conforme a los protocolos establecidos, con el fin de proteger la salud pública y reducir riesgos sanitarios para las comunidades cercanas.