Atienden naufragio en aguas colonenses

El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá informó que atiende un reporte de un posible naufragio de una embarcación en el sector de Costa Arriba de Colón, en el sector marítimo entre Palmira y Playa Chiquita. Estas acciones se desarrollan en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De acuerdo con los primeros informes, la embarcación había salido desde el área de la Costa Arriba durante la mañana de este sábado. Al menos dos personas están desaparecidas y preliminarmente se indica de una persona fallecida.

* Noticia en desarrollo.