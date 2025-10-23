ATTT conmemora el 19° aniversario de la tragedia del Bus 8B-06

Con una ceremonia especial en la Basílica Don Bosco iniciaron los actos conmemorativos del décimo noveno aniversario del incendio del bus 8B-06, ocurrido el 23 de octubre de 2006 en el sector de La Cresta, donde fallecieron 18 personas.

En el evento participaron autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto a sobrevivientes y familiares de las víctimas. El director de la ATTT, Simón Henríquez, afirmó que en el último año su gestión ha estado enfocada en la fiscalización rigurosa del transporte público. “Hechos como este nos recuerdan nuestra obligación de trabajar incansablemente. Nuestra meta es ofrecer un sistema de transporte público más seguro, eficiente y accesible para toda la ciudadanía. Esta tragedia nos marcó y nos impulsó a trazar una hoja de ruta clara hacia la modernización”, explicó.

Henríquez añadió que la entidad ha intensificado las inspecciones a nivel nacional, supervisando de manera rigurosa la operación del transporte en todo el país. “Hemos desplegado operativos de fiscalización en piqueras de taxi, intervenciones para corregir prácticas de estacionamiento indebido e inspecciones en talleres, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y cumplimiento en el sector”.

Paralelamente, en el área de infraestructura y señalización vial, se ha priorizado el mantenimiento de los sistemas de semáforos y la señalización de vías. Además, se reforzaron controles de peso de vehículos de carga y se avanza con la digitalización de diversos trámites vehiculares y el desarrollo de la licencia digital física.

La actividad concluyó con la tradicional jornada de “Corazones Azules” en La Cresta, un poderoso símbolo de sensibilización que busca crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial.