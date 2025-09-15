ATTT impone 170 infracciones y retira 91 vehículos en operativo “Mal Parqueados”

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha impuesto 170 infracciones y removido 91 vehículos mal estacionados en distintos puntos de la ciudad capital, como parte del operativo “Mal Parqueados”.

El director general de la ATTT, Simón Henríquez, explicó el objetivo del operativo: “Estamos aplicando el operativo ‘Mal Parqueados’ en las vías de la ciudad capital porque queremos un tráfico más fluido. Existe mucha irresponsabilidad por parte de algunos conductores a la hora de estacionarse, considerando que Panamá no tiene avenidas tan amplias”.

Se detalló que el operativo, que comenzó en junio con un enfoque educativo y preventivo, ha intervenido en zonas congestionadas como Punta Pacífica, Hospital Santo Tomás y Avenida Cuba, así como en Obarrio, Avenida Ecuador y Costa del Este, donde ya se observa una mejora en la circulación vehicular.