ATTT impone 170 infracciones y retira 91 vehículos en operativo “Mal Parqueados”

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha impuesto 170 infracciones y removido 91 vehículos mal estacionados en distintos puntos de la ciudad capital, como parte del operativo 'Mal Parqueados'.El director general de la ATTT, Simón Henríquez, explicó el objetivo del operativo: 'Estamos aplicando el operativo ‘Mal Parqueados’ en las vías de la ciudad capital porque queremos un tráfico más fluido. Existe mucha irresponsabilidad por parte de algunos conductores a la hora de estacionarse, considerando que Panamá no tiene avenidas tan amplias'.Se detalló que el operativo, que comenzó en junio con un enfoque educativo y preventivo, ha intervenido en zonas congestionadas como Punta Pacífica, Hospital Santo Tomás y Avenida Cuba, así como en Obarrio, Avenida Ecuador y Costa del Este, donde ya se observa una mejora en la circulación vehicular.