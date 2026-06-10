ATTT realiza operativo contra vehículos mal estacionados en Ancón, Balboa y Diablo

Con el objetivo de fortalecer el ordenamiento vial y promover una movilidad más segura para todos, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Junta Comunal de Ancón, realizó un operativo de verificación de vehículos mal estacionados en los sectores de Ancón, Balboa y Diablo, informó la entidad.

De acuerdo con la ATTT, durante la jornada se sancionó a conductores por estacionar en lugares indebidos y por desatender las señalizaciones de tránsito, conductas que afectan la circulación vehicular, la seguridad peatonal y el acceso adecuado a las vías.

Además de las acciones de fiscalización, se llevaron a cabo labores de orientación y educación dirigidas a instituciones, empresas y miembros de la comunidad, destacando la importancia de respetar las señalizaciones, mantener los espacios de circulación despejados y contribuir al ordenamiento vial.