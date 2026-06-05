$!Aumentan denuncias por maltrato a mascotas

Según datos de la Procuraduría General de la Nación, las denuncias por delitos contra los animales domésticos crecieron un 98% entre el 1 de enero y el 30 de abril, en comparación con el mismo período del año 2025. El año pasado se registraron 47 casos, mientras que en 2026 sumaron 97 en el mismo lapso.

Por su parte, el Departamento de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá advirtió que, de las 717 denuncias presentadas entre enero de 2025 y mayo de 2026, se atendieron un total de 683 casos por maltrato animal.

Los casos más denunciados fueron: animales amarrados de forma limitada o permanente, sin alimento, sin agua o sin un refugio adecuado, así como animales enfermos sin recibir atención veterinaria y el abandono de mascotas.

Otros casos denunciables de maltrato animal han sido mantenerlos en sitios insalubres o inadecuados, agredirlos físicamente, el abuso sexual contra el animal y usarlos para peleas con otros animales.

Edgardo González, subteniente de la Policía Ambiental, explicó que es necesario diferenciar entre el maltrato animal y los actos de crueldad animal.

“El tema del maltrato se explica en la Ley 70, con su modificación en la Ley 133; esto incluye el abandono del animal doméstico, no proveerle una alimentación adecuada, mantenerlo negligentemente en condiciones antihigiénicas o sanitarias inadecuadas, tener animales domésticos en jaulas que no les corresponden, no proveerles tratamiento médico veterinario y no protegerlos de las inclemencias climáticas. Mientras tanto, la crueldad se establece como aquellos actos que lesionen gravemente a un animal doméstico o le causen la muerte”, detalló el agente policial.

En el caso de maltrato, la persona incurre en una falta administrativa que puede ser sancionada a través de los departamentos de bienestar animal o los jueces de paz y de justicia comunitaria, con multas que van de B/. 100.00 a mil balboas. Inclusive, las personas sancionadas tienen que cumplir obligatoriamente con un curso de 40 horas sobre temas de bienestar animal, o bien realizar 40 horas de trabajo comunitario. Por otro lado, los casos de crueldad son castigados por el Código Penal con penas privativas de libertad que van de 2 a 4 años.

En este sentido, el doctor Luis Alberto de León, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Panamá, explica que se requiere una evaluación integral al momento de determinar el maltrato animal.

“Las falsas publicaciones sobre maltrato animal son algo que afecta a la familia y a la población, por lo que se debe reglamentar la difusión de información cuando se sube sin saber el origen o el contenido. El maltrato animal no se enfoca nada más en amarrar a un animal, abandonarlo o pegarle. El aplicar medicamentos a una mascota sin conocimiento también es un tipo de maltrato; eso cae en la imprudencia y debe ser regulado. De igual forma, se debe fiscalizar a las organizaciones que, con el afán de que se adopten las mascotas, no toman en cuenta a las familias y su modo de vida”, explica el veterinario.