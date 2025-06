La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) confirmó la sanción de once funcionarios tras comprobarse faltas éticas graves dentro de la institución.

Nepotismo, uso indebido del cargo, ausencias injustificadas y la presencia de presuntos “clanes familiares” son algunas de las irregularidades que rodean a la Universidad de Panamá (UP), según denuncias recientes.

Estudiantes con más de 10 años en la UP sin graduarse

ml | El contralor general Anel Flores reveló que en la Universidad de Panamá, “hay 94 mil estudiantes... Y yo le he pedido al rector (Eduardo) Flores que me diga cuántos de esos estudiantes tienen más de 10 años de estar ahí y no se han graduado de nada”. Sobre que harán respecto a está situación, el contralor manifestó que “ya estamos cerrando todo, estamos analizado todos los números que ellos tienen”.