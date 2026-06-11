$!Aumentan los accidentes de tránsito en Chiriquí

Los accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí reflejan un incremento en lo que va del año 2026, con un total de 29 víctimas fatales, de acuerdo con las autoridades.

Solo durante el fin de semana, tres personas murieron en accidentes de tránsito en la provincia. Gregg Vissuetti, perito investigador de siniestros viales del Tránsito de la Policía Nacional, indicó que los accidentes en la provincia no se deben principalmente a la embriaguez, sino a factores como el incumplimiento de señales de tránsito, el uso del celular al conducir y el desconocimiento de las vías.

Por su parte, según registros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a la fecha se contabilizan 366 accidentes de tránsito en Chiriquí, en comparación con los 315 registrados en el mismo periodo del año pasado.

José Luis Bandini, comandante primer jefe encargado de la zona regional de esta provincia, manifestó que los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos meses en Chiriquí, “y son situaciones con mayor complejidad”. Choques con vuelco, colisiones múltiples y contra objetos fijos aparecen de forma recurrente entre los tipos de accidentes más frecuentes o con alta incidencia en la provincia.

En tanto, Carlos Arjona, del Centro de Videovigilancia del Municipio de David, señaló que gran parte de estos incidentes están relacionados con conductas evitables por parte de los conductores.⁣ De acuerdo con los registros del centro, el distrito de David concentra la mayor cantidad de colisiones en la provincia, con un promedio que oscila entre 10 y 15 accidentes por día.⁣

De la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recomiendan a los conductores respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol, usar el cinturón de seguridad y evitar distracciones como el uso del teléfono móvil, para mantenerse concentrado en la conducción.