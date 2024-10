Aumento de hasta 500 casos diarios en el Cuarto de Urgencias de la Policlínica Dr. J.J. Vallarino

Hasta 500 pacientes son atendidos diariamente en el Cuarto de Urgencias de la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esta instalación se ha convertido en un recurso vital para la atención de emergencias en la región, recibiendo pacientes no solo de Juan Díaz, sino también de áreas aledañas como Don Bosco y Tocumen.

El Dr. Alberto Santanach, encargado del equipo de urgencias, indicó que la alta demanda de atención se debe a que la Policlínica es una de las dos que brindan servicios de urgencia las 24 horas en el área. “Es fundamental que la población haga un uso adecuado de los servicios de urgencia, que están diseñados para atender emergencias que amenazan la salud física de los pacientes,” enfatizó.

Entre los casos que se atienden con mayor frecuencia en urgencias se encuentran dolores torácicos, dificultades respiratorias, heridas por armas de fuego o blanca, sangrados activos, hemorragias digestivas y enfermedades cerebrovasculares.

Sin embargo, el Dr. Santanach también observó que algunos pacientes acuden con morbilidades como resfriados o cuadros de enfermedades diarreicas y febriles, los cuales, aunque no califican como urgencias, reciben atención en el servicio.

El nivel de emergencia de cada paciente se mide mediante el sistema de “Triage”, que clasifica al 56% de los pacientes como amarillos (urgencias), mientras que el resto se distribuye en las categorías de rojo (críticos), naranja (emergencias), verde (no urgentes) y azul (problemas no agudos). Aquellos que no requieren atención inmediata son canalizados a la Consulta Externa.

