Aumento de hasta 6 °C en la temperatura en Panamá

Un estudio reveló que la temperatura en algunos puntos de la Ciudad de Panamá ha registrado aumentos de hasta 6 °C, en especial en zonas con fuerte crecimiento urbano y poca presencia de áreas verdes.

La investigación fue realizada por la empresa Esri Panamá en conjunto con el Observatorio de Riesgo Urbano de la Florida State University y la plataforma Metro Mapa, y analiza el comportamiento del calor en la capital a partir del fenómeno conocido como islas de calor superficial.

Según Rocío Vega, se compararon dos periodos: 2000-2006 y 2019-2025, lo que permitió identificar un aumento considerable en la temperatura en distintas zonas urbanizadas.

Uno de los casos más marcados se detectó en el corregimiento de Rufina Alfaro, en el distrito de San Miguelito, donde se observaron variaciones de hasta 6 °C entre los periodos analizados.

El estudio también identificó incrementos en áreas como Brisas del Golf, con un promedio de 4 °C, y en Don Bosco, donde el aumento ronda los 4.5 °C, destacó la experta de Esri.