Autoridades coordinan acciones para prevenir delitos en los distritos de Panamá

Coordinar y ejecutar estrategias que permitan prevenir hechos delictivos, y a la vez reforzar la convivencia pacífica, recuperando la confianza en nuestras comunidades, fue parte de los objetivos del encuentro que sostuvo la gobernadora Mayín Correa y el ministro de Seguridad, Frank Abrego, con los alcaldes de los municipios de la provincia de Panamá.

La gobernadora Correa, calificó como “muy positiva la reunión, ya que los alcaldes expresaron directamente, cuáles son sus principales necesidades en materia de seguridad, en cada uno de sus distritos; y los representantes de los estamentos de seguridad, tomaron nota para reforzar esos puntos”.

Ramón Ramos, alcalde de Taboga, solicitó al ministro Abrego, “se gestione la consecución de un jetsky y un carro, para que los miembros de la Aeronaval, puedan efectuar su labor de forma más efectiva, especialmente los fines de semana, cuando llegan miles de visitantes”.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, subrayó que “parte de las acciones que se adelantan, ya no son políticas, sino científicas, enfocándose en los sectores que más prevención necesitan”.

Igualmente, destacó que “llegan más unidades, con nueva tecnología y drones en zonas específicas, para alcanzar un distrito más seguro para todos”.

En su intervención, el ministro de Seguridad Frank Abrego, resaltó que “la violencia no se combate con violencia, sino con los programas de prevención que se les han presentado a los alcaldes en este encuentro”.

Además, solicitó a las autoridades locales que “animen a sus comunidades para que denuncien los delitos, y así poder identificar los puntos donde hay que reforzar la presencia policial, preservar la seguridad y la convivencia pacífica entre todos”.