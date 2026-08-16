Autoridades retienen contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón

Un contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón, con ruta de Panamá a Malasia, fue retenido en el Puerto de Manzanillo, luego de que la carga fuera declarada de manera irregular como “buche de pescado” ante las autoridades correspondientes, informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

A través de una nota de prensa la entidad detalló que la operación fue detectada en el marco de las acciones de fiscalización e investigación desarrolladas por el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME-Ambiental), con participación de la Dirección de Investigación Policial (DIP), en colaboración con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Ministerio de Ambiente.

Igualmente la ARAP indicó que en las próximas horas, especialistas realizarán la identificación taxonómica del producto decomisado, con el objetivo de determinar las especies presentes y establecer si corresponden a especies incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). De confirmarse la presencia de especies protegidas bajo esta convención, su comercio estaría sujeto a regulaciones y controles estrictos.

Asimismo, manifestó que Panamá mantiene una cuota cero para cualquier especie de tiburón que se mantenga dentro del listado de CITES, por lo que la extracción, movilización y comercio de productos derivados de esta especie están sujetos a las disposiciones nacionales y a las regulaciones internacionales aplicables.

De acuerdo a la entidad de los recursos acuáticos el caso continúa bajo investigación. El Ministerio de Ambiente, en el marco de sus competencias, participa en la fiscalización, identificación y evaluación del producto decomisado, además de adelantar las actuaciones administrativas correspondientes.

Una vez culminadas las diligencias correspondientes, el Ministerio de Ambiente procederá con el procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente y los resultados de la investigación.

De igual manera, el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, para que se desarrollen las investigaciones penales que correspondan y se determinen las posibles responsabilidades derivadas de este hecho.

Finalmente indicó que ahora MiAMBIENTE dará seguimiento al caso y colaborando con las autoridades competentes, dentro del ámbito de sus funciones, para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección de las especies de tiburón.