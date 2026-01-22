Avanza construcción de la nueva Ley Orgánica de Educación mediante proceso de consultas

El Ministerio de Educación (Meduca) y la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional sostuvieron un encuentro orientado a la construcción de la nueva Ley Orgánica de Educación. La iniciativa se desarrolla bajo un proceso de escucha activa e intercambio de ideas para asegurar que las políticas educativas respondan a las necesidades actuales y desafíos futuros, informaron desde Meduca.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que este trabajo conjunto busca dotar al sistema educativo de un marco legal en beneficio de los estudiantes, resaltando la colaboración armónica entre las partes involucradas, detallaron en comunicado.

Por su parte, el diputado y presidente de la comisión legislativa, Jorge Bloise, subrayó que la discusión de esta ley es uno de los retos más importantes de las últimas décadas para el país, fundamentado en la escucha y el consenso.

Estas consultas contemplan la participación de diversos sectores, con el objetivo de alcanzar acuerdos en áreas clave como gobernanza, calidad educativa, evaluación docente, educación superior y otros.