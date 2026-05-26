Avanza proyecto escolar clave para los pueblos indígenas en Panamá Este

El futuro del Centro Educativo Ipetí Chocó está más cerca de hacerse realidad. La Unidad Coordinadora de Proyectos del Ministerio de Gobierno (Mingob) lideró la reunión de homologación con las empresas aspirantes a ejecutar la Fase II de esta obra, la cual contempla desde el diseño de planos y demolición de las estructuras actuales hasta la edificación de las nuevas instalaciones, informaron desde la institución.

Destacaron que el proceso de licitación pública avanza a su siguiente etapa, en la que las constructoras presentarán sus ofertas definitivas. Esta obra es un pilar del Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, impulsado gracias a una inversión conjunta entre el Banco Mundial y el Gobierno Nacional.

El Centro Educativo Ipetí Chocó, está ubicado en el Corregimiento de Alto Bayano, Distrito de Chepo, en el Sector de Panamá Este, y corresponde al territorio Colectivo Originario Emberá de Alto Bayano.

Se espera que este proyecto beneficie a una población estudiantil de más de 300 estudiantes, brindando educación primaria, premedia y educación nocturna, favoreciendo a las comunidades de Ipetí, Ambroya, Curtí, Agua Fría, Ipetí Colono, Unión Santeña, Cristo Redentor, Ipetí Kuna y poblaciones en las riberas del río Ipetí, alcanzando a más de 6,000 habitantes.