Avanzan los trabajos de mantenimiento y recuperación en el área quirúrgica del Hospital “Chicho” Fábrega

El Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega informó que se mantienen en ejecución los trabajos requeridos para garantizar la recuperación integral y segura del área quirúrgica, tras el incidente provocado por la rotura de una llave en el sistema de agua potable de la sala de Hemodiálisis, la cual filtró agua hacia el salón de operaciones.

Aprovechando esta intervención, se realizan labores de mantenimiento correctivo y preventivo que contemplan la reparación de las estructuras afectadas, así como la limpieza y el acondicionamiento general de los ductos y sistemas de climatización de la zona, detalla el comunicado del Nosocomio.

Durante el desarrollo de los trabajos, la atención de las urgencias quirúrgicas se mantendrá totalmente garantizada; para ello, el centro hospitalario ha coordinado con la red de servicios de salud las medidas necesarias que aseguren una respuesta oportuna a los pacientes que requieran intervenciones de emergencia durante este periodo.