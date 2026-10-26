Aviso por lluvias y tormentas estará vigente hasta el 27 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte del país, vigente desde las 10:00 p. m. del 25 de octubre hasta las 10:00 a. m. del martes 27 de octubre.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se pronostican acumulados de lluvia de entre 120 y 200 milímetros en sectores del Caribe, Darién, la costa oriental de Panamá, el sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí.

Estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra. También se advierte sobre posibles ráfagas de viento en las zonas marítimas.

Ante este pronóstico, SINAPROC recomienda a la población evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, así como mantenerse alejada de cauces y áreas propensas a deslizamientos.

Además, exhorta a limpiar los desagües, mantener libres los canales de drenaje, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento y desconectar los equipos eléctricos si entra agua a la vivienda, siempre que hacerlo sea seguro.

La entidad también aconseja tener preparada una mochila de emergencia, seguir las indicaciones de las autoridades y trasladarse a un lugar seguro ante cualquier señal de peligro. Se pide especial atención a los niños y adultos mayores.