Bandera amarilla en Playa El Uverito por presencia de serpientes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este domingo un aviso de precaución para los bañistas y visitantes de la playa El Uverito, en la provincia de Los Santos, tras confirmarse la presencia de reptiles en la zona costera.

Como medida inmediata, las autoridades han procedido a colocar la bandera amarilla, lo que indica que el baño está permitido, pero con extrema precaución. La alerta se debe específicamente al avistamiento de serpientes en el área de playa y alrededores.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Sinaproc ha dictado las siguientes recomendaciones:

Evitar el contacto: No intente capturar, manipular ni molestar a los ejemplares.

Vigilancia activa: Se solicita a los padres y dueños de mascotas mantener una supervisión estricta y constante sobre niños y animales domésticos.

Entorno alerta: Mantenerse alejado de zonas de vegetación densa o troncos arrastrados por la marea donde estos reptiles suelen refugiarse.

Las autoridades instan a la población a mantener la calma y reportar cualquier avistamiento directo a los guardavidas presentes en el sitio. En caso de una situación de riesgo o emergencia, el número habilitado para asistencia inmediata es el 9-1-1.

El Sinaproc mantendrá el monitoreo en la zona para determinar cuándo es seguro retirar la señalización de advertencia.