Bandera amarilla en Playa El Uverito por presencia de serpientes

ML | La señal de bandera amarilla en Playa El Uverito.
Redacción
15 de febrero de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este domingo un aviso de precaución para los bañistas y visitantes de la playa El Uverito, en la provincia de Los Santos, tras confirmarse la presencia de reptiles en la zona costera.

Como medida inmediata, las autoridades han procedido a colocar la bandera amarilla, lo que indica que el baño está permitido, pero con extrema precaución. La alerta se debe específicamente al avistamiento de serpientes en el área de playa y alrededores.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Sinaproc ha dictado las siguientes recomendaciones:

Evitar el contacto: No intente capturar, manipular ni molestar a los ejemplares.

Vigilancia activa: Se solicita a los padres y dueños de mascotas mantener una supervisión estricta y constante sobre niños y animales domésticos.

Entorno alerta: Mantenerse alejado de zonas de vegetación densa o troncos arrastrados por la marea donde estos reptiles suelen refugiarse.

Las autoridades instan a la población a mantener la calma y reportar cualquier avistamiento directo a los guardavidas presentes en el sitio. En caso de una situación de riesgo o emergencia, el número habilitado para asistencia inmediata es el 9-1-1.

El Sinaproc mantendrá el monitoreo en la zona para determinar cuándo es seguro retirar la señalización de advertencia.

