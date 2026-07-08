$!Basura se desborda en Penonomé, Coclé

La Alcaldía de Penonomé confirmó que enfrenta dificultades para mantener la frecuencia en la recolección de desechos debido al deterioro de la flota de camiones compactadores, situación que se ha agravado durante la temporada lluviosa.

La jefa de Ornato y Aseo Zoila Osorio explicó que los vehículos destinados a la recolección tienen más de 15 años de uso y presentan constantes desperfectos mecánicos, pese a los trabajos de mantenimiento. “Se cambia una pieza y se dañan dos más”, dijo.

Osorio indicó que estas averías obligan a modificar las rutas de recolección. Aunque el municipio procura mantener al menos un recorrido semanal por cada sector, en algunos casos no puede cumplir con los días establecidos debido a la falta de vehículos operativos.

A esta situación se suma el incremento de residuos producto del corte de herbazales y la limpieza de patios durante la época de lluvias. Según la funcionaria, una vivienda que antes entregaba dos o tres bolsas de basura ahora puede sacar hasta 20 sacos de maleza durante este periodo.

Como medida a mediano plazo, el municipio espera incorporar dos nuevos camiones este año y gestiona recursos para adquirir tres compactadores adicionales que esperan refrendo en la Contraloría General. Osorio también hizo un llamado a la población a cumplir con el pago de la tasa de aseo, al señalar que solo cerca del 30% de los contribuyentes realiza este aporte.