Bomberos atienden 236 emergencias en 72 horas

Accidentes vehiculares y control de abejas africanizadas fueron los incidentes más atendidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en las últimas 72 horas. Se atendieron 236 emergencias en todo el país.

Se registraron 51 controles de abejas africanizadas, los cuales generaron el despliegue inmediato de las unidades de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) para la atención segura y efectiva de estos reportes.

En materia de salud, los paramédicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria brindaron atención a 41 personas con diversas afectaciones, respondiendo de forma oportuna en residencias, áreas laborales y espacios públicos.

En cuanto a seguridad vial, se atendieron 40 accidentes vehiculares, en los que las unidades bomberiles realizaron maniobras de estabilización, control de riesgos y apoyo en rescates.

Otros incidentes reportados fueron: 13 escapes de gas, 11 rescates de animales, nueve árboles caídos, cinco incendios vehiculares y cinco incendios estructurales.

El BCBRP reitera que, ante cualquier situación de emergencia en el hogar, el trabajo o la vía pública, puede comunicarse a la línea 103, disponible las 24 horas del día.