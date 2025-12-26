Bomberos atienden incendio en Plaza Edison

Personal de Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia por incendio vehicular en el área de Plaza Edison, Torre 300, PH Vivendi, corregimiento de Betania.

“La alerta fue recibida a las 02:12 a.m., bajo el despacho 10-70 Charlie. Al llegar al lugar, unidades del vehículo No. 300 confirmaron que cuatro vehículos se encontraban incendiados en el área del sótano del edificio”, informó la institución.

El personal bomberil inició las maniobras de extinción, además de evacuar preventivamente el edificio como medida de seguridad.

Durante la atención de la emergencia, varias personas resultaron afectadas por inhalación de humo, por lo que se coordinó el envío de ambulancias de la estación No. 5 de San Miguelito y la estación No. 8 de Balboa para su evaluación y atención.

El capitán Alexander Pérez informó que en las labores de control y extinción del incendio trabajaron 25 unidades bomberiles.La situación fue controlada, sin que se reportaran víctimas fatales al momento de este informe.

El BCBRP se mantiene realizando las verificaciones correspondientes para garantizar la seguridad del área.