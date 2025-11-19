Bomberos atienden posible presencia de gas irritante en el Hospital Santo Tomás

La mañana de este miércoles, 19 de noviembre, personal especializado del Cuerpo de Bomberos respondió a una emergencia en la sala de Hemodiálisis del Hospital Santo Tomás, sobre la posible presencia de un gas irritante.

“Al lugar acudieron la Unidad de Materiales Peligrosos (MATPEL), el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencias y Rescate (SAMER) y personal operativo de la Estación 1, quienes coordinaron el desalojo preventivo de pacientes y colaboradores del centro hospitalario mientras se desarrollaban las primeras evaluaciones técnicas”, informó la entidad.

Los bomberos se mantienen en el nosocomio realizando las mediciones y verificaciones preliminares para descartar riesgos y determinar la naturaleza del incidente y preparar un reporte con las evaluaciones finales.