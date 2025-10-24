Bomberos: desperfecto eléctrico originó incendio en el edificio Albertina

El incendio ocurrido el pasado 26 de septiembre en el edificio Albertina, en la ciudad capital, fue provocado por un desperfecto eléctrico en un despertador doméstico, así lo informó la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El informe técnico elaborado por los peritos de DINASEPI determinó que el fuego se originó en el apartamento número 9 del inmueble y se propagó hacia los apartamentos 7 y 8, debido a la presencia de materiales combustibles y a conexiones eléctricas inadecuadas.

“Durante la investigación se analizó el comportamiento de las llamas, el patrón de calor y la evidencia material. Los resultados confirmaron que la causa fue un desperfecto eléctrico interno en un despertador conectado a un tomacorriente sobrecargado”, explicó el teniente coronel Hernán Córdoba, jefe nacional de Investigación de Incendios y Explosiones.

El oficial destacó que este caso evidencia la vulnerabilidad de los hogares ante fallas eléctricas y la importancia de mantener buenas prácticas de seguridad en el uso de aparatos domésticos. “Un equipo pequeño, como un reloj o un cargador, puede desencadenar un incendio devastador si está dañado o mal conectado. Por eso es vital revisar los cables, no sobrecargar tomas y desconectar los aparatos cuando no se usen”, recalcó Córdoba.