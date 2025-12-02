Nacionales

Bomberos reportan 8 intentos de suicidio atendidos este año y alertan sobre necesidad de prevención

ML | Unidad del Cuerpo de Bomberos durante un rescate.
Redacción Web
02 de diciembre de 2025

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que, en lo que va del año, sus unidades de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) han atendido 8 intentos de suicidio y 4 suicidios, una cifra que, según el comunicado, evidencia la urgencia de fortalecer la atención temprana y la coordinación interinstitucional en situaciones de riesgo.

El dato se difundió tras el incidente ocurrido la mañana del martes, 2 de diciembre, en el Puente de las Américas, cuando unidades del DOEXBURE y de la Policía Nacional respondieron a una alerta por una persona en riesgo.

El Centro de Control de Radio activó los protocolos correspondientes y los equipos brindaron “contención, acompañamiento y aseguramiento de la zona” mientras coordinaban con otras entidades presentes.

