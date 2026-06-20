Bomberos rescatan a un gato en poste eléctrico

La rápida intervención de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá evitó una posible tragedia en la que un pequeño gato pudo haber perdido la vida tras subir a lo más alto de un poste del tendido eléctrico, donde quedó expuesto a una fuerte descarga.

De acuerdo con el reporte, el felino permanecía en la parte superior de la estructura eléctrica, generando preocupación entre los residentes de la zona, quienes alertaron a los equipos de emergencia ante el riesgo inminente de electrocución.

Posteriormente, los “camisas rojas” acudieron al sitio y, con las medidas de seguridad correspondientes, lograron realizar el rescate del animal, evitando así que sufriera consecuencias fatales.

En ese sentido, las autoridades destacaron que no importa la situación de peligro o desastre, los bomberos se mantienen en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender los llamados de auxilio de la ciudadanía en todo el país.

Finalmente, el hecho fue valorado por los presentes como un recordatorio del compromiso permanente de los cuerpos de emergencia, tanto con las personas como con la protección de la vida en general, incluso la de los animales.