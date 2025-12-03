$!Boyd: “Nadie va a cargar a nadie” en el sistema de integración de la salud

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró que la implementación de un sistema integrado de salud no representa una carga ni para la Caja de Seguro Social (CSS) ni para el Gobierno.

“Yo debo decir que el hecho de que se unifiquen los sistemas no va a hacer que los costos aumenten; van a ser compensados. A final del día se van a compensar: cada uno va a solventar lo que le corresponde y nadie va a cargar a nadie. Es más, yo le puedo decir que hoy en día, en el Oncológico, por ejemplo, más del 60% de los pacientes son asegurados”, detalló Boyd durante la presentación de los avances de construcción del edificio que albergará el nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION), ubicado en la Ciudad de la Salud.

El galeno aclaró que, entre David, Chiriquí y Santiago de Veraguas, no existen instalaciones de la CSS, al igual que en Darién y las comarcas.

“No hay otra forma de atender bien a la población que unificando los sistemas. Un cáncer afecta por igual a un paciente asegurado que a uno no asegurado, pero no es justo que un asegurado tenga que desplazarse muchos kilómetros para ser atendido, con todos los costos que eso implica, o que un no asegurado no pueda acudir a una dependencia simplemente porque no está asegurado”, recalcó el ministro.

En cuanto a los costos y beneficios, el titular de Salud explicó que el 60% de los pacientes atendidos en el ION son asegurados, y que el Estado entrega anualmente a la Caja 1,100 millones de dólares. Agregó que este modelo integrado también se está implementando en el Hospital Anita Moreno, en las provincias centrales; en el Hospital Chicho Fábrega, en Veraguas; en Bugaba, y próximamente en el Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera.

“Para nosotros no existe un paciente oncológico del Seguro o un paciente oncológico del Minsa. Existe un panameño o una panameña que necesita tratamiento contra el cáncer”, afirmó Boyd.

El nuevo Instituto Oncológico contará con un edificio de nueve plantas. Su construcción supera los B/. 95 millones y tomará entre 18 y 24 meses para culminar, una vez el proyecto sea refrendado por la Contraloría.

En 2024, un total de 5,290 personas fueron atendidas en primer ingreso en la consulta externa del ION. Por provincias, Panamá encabezó la lista con 2,156 pacientes, seguida de Panamá Oeste con 854 y Chiriquí con 629. En cuanto al sexo, se atendieron 3,224 mujeres y 2,066 hombres. Del total de pacientes, el 71% eran asegurados, mientras que el 29% no estaban asegurados.