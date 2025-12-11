Cae avioneta en la Calzada de Amador

En la mañana de este jueves, 11 de diciembre, se reportó la caída de una avioneta en el área de la Calzada de Amador, sin dejar lesionados ni víctimas fatales, confirmaron de los Bomberos de Panamá.

Las cuatro personas que iban a bordo de la aeronave se mantienen estables y están recibiendo atención médica, agregaron.

En el área se mantiene personal especializado de los bomberos atendiendo el derrame del combustible de la avioneta, la cual quedó atravesada en la vía, según imágenes compartidas en redes.

De la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) indicaron que se trata de la aeronave modelo BE33, con matrícula HP33.

Agregaron que, “tras recibirse el aviso, las unidades de la AAC activaron de inmediato los protocolos de emergencia y coordinaron la atención del suceso con los estamentos de seguridad y respuesta”.

En un comunicado destacaron que la “AAC continuará con la investigación correspondiente para determinar las causas del accidente, conforme a los estándares nacionales e internacionales de seguridad operacional”.