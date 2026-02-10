Caen 11 miembros de “Los Killa New Town Boys” tras operativo en Colón

En un plan denominado “Operación Golpe”, la Policía Nacional y la Fiscalía Superior Especializada en Delito de Asociación Ilícita lograron desarticular una peligrosa estructura criminal que mantenía azotada a la provincia de Colón. La acción judicial se centró en los corregimientos de Sabanitas y Cativá, puntos estratégicos donde operaba la organización.

Como resultado de las diligencias, se confirmó la aprehensión de 11 personas. Entre los capturados destaca el presunto cabecilla de la organización, un hombre conocido bajo el alias de “Dindi”, señalado como el líder de la pandilla autodenominada Killa NTB (o “Los Killa New Town Boys”).

Según los informes de inteligencia de las autoridades, este grupo criminal no se limitaba al control territorial, sino que está vinculado directamente con una cadena de delitos graves que incluyen: Homicidios y lesiones personales, tráfico de drogas, privación de libertad, posesión ilícita de armas de fuego.

El Ministerio Público y la Policía Nacional señalaron que esta estructura representaba una de las amenazas más serias para la seguridad ciudadana en el sector. Con estas detenciones, las autoridades reiteran su compromiso de desmantelar las bandas que perturban la paz social, asegurando que los operativos continuarán con el fin de erradicar el crimen organizado en el territorio nacional.