$!Calle Arriba y Calle Abajo de Natá anuncian que no participarán en el Carnaval 2026

Las juntas de carnaval de Calle Arriba y Calle Abajo de Natá de los Caballeros anunciaron este jueves, 18 de diciembre, su decisión de no participar en los Carnavales 2026, acción que calificaron como “dolorosa y atribuida a la postura del alcalde del distrito (Harry Agrazal)”.

En un comunicado público, ambas organizaciones señalaron “con una profunda tristeza y sentido de responsabilidad” que no estarán presentes “con tunas ni reinas en los próximos Carnavales de 2026”.

Según indicaron, la decisión surge ante lo que consideran un desplazamiento por parte de la autoridad local. En el documento se denuncia que “el alcalde ha echado a un lado a ambas tunas, quitándonos lo que por tradición nos compete: la organización y ejecución del carnaval en nuestro corregimiento y que por tradición el recibimiento del año nuevo con culecos”.

Las juntas también cuestionaron presuntas negociaciones externas que, a su juicio, afectan directamente la tradición comunitaria. “Esta acción se debe a negociaciones con personas foráneas y del patio que solo buscan lucrar sus bolsillos y no les interesa el bienestar colectivo de nuestras tradiciones”.

“A la fecha de redacción de este comunicado, el Sr. Alcalde aún no nos ha brindado una fecha para reunirnos, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas.”.

El comunicado concluye lamentando que la falta de apoyo institucional haga inviable la organización del Carnaval 2026 “como nuestra comunidad lo merece”.

Por su parte, la Alcaldía no ha emitido su pronunciamiento al respecto.