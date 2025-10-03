Cambio de mando en la zona regional de Chiriquí

El teniente coronel José Luis Bandini, fue designado como jefe encargado de la zona regional de Chiriquí, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), confirmaron de le entidad, tras los rumores en la provincia chiricana, de que habían destituido a un comandante de esa entidad.

La jefa de prensa del BCBRP, Susan Castillo, detalló que Bandin reemplaza al coronel Jorge Carrera, quien asumió el cargo previamente.

El nuevo encargado, hasta ayer, se desempeñó como Segundo jefe de la zona en esa provincia.

Asimismo, Castillo detalló que estos cambios realizados por el director general Víctor Álvarez, “son con miras a desarrollar nuevas estrategias en la zona regional de David, Chiriquí”.