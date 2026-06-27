“Caminata por la Paz y la Familia” para este domingo en la ciudad capital

Con el lema “Unidos por la Vida y la Esperanza”, diversas agrupaciones y la comunidad cristiana se preparan para participar mañana domingo (28 de junio) en la gran Caminata por la Paz y la Familia, un evento que busca reunir a amigos, familias y ciudadanos en un ambiente de sana convivencia.

La cita iniciará formalmente a las 2:00 p.m., con una concentración en el Parque Porras, donde los asistentes se reunirán para iniciar la jornada con música, alegría y un fuerte espíritu de unidad.

Posteriormente, a las 3:00 p.m., arrancará oficialmente la movilización que avanzará en caminata hacia el Parque de Santa Ana, teniendo como punto de destino la Parroquia Santa Ana.

Los organizadores extienden una invitación abierta a toda la ciudadanía, instando a asistir acompañados de sus seres queridos, amigos y vecinos bajo la consigna de celebrar y defender la vida y los valores familiares.