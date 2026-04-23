Cancelan contrato de operación de los juegos Lotto y Pega 3

La Lotería Nacional de Beneficencia oficializó la eliminación de los juegos Lotto y Pega 3, luego de que la Corte Suprema de Justicia, el pasado 13 de abril, declarara ilegal esta modalidad de los mismos; decisión que ha generado reacciones dividas entre los billeteros del país.

El secretario del Sindicato de Billeteros, Fernando González, aseguró que “la eliminación de estos juegos responde a una lucha sostenida durante años, aunque algunos vendedores veían en la lotería electrónica una fuente adicional de ingresos, en realidad representaba un perjuicio para la institución”.

González afirmó que “el contrato bajo el cual operaban fue hecho a la medida para beneficiar intereses particulares y apropiarse del negocio de la lotería”. Además, sostuvo que los productos no alcanzaron el nivel de éxito que sus promotores aseguraban, ya que sus ventas no superaron el 4% en comparación con la lotería tradicional.

Sin embargo, Dariela Camargo, billetera por más de 25 años en el corregimiento de Calidonia, manifestó que “aunque no me afecte que se hayan eliminado estos dos productos como Lotto y Pega 3, sí creo que puedo tener una baja en mis ingresos semanales, ya que este porcentaje que me ganaba representaba una entrada extra”.

Cabe señalar que el presidente José Raúl Mulino había manifestado desde el inicio de su gestión, su intención de eliminar la lotería electrónica. En una conferencia de prensa realizada el 26 de julio de 2024, el mandatario resaltó: “He pedido que se tomen los pasos necesarios para que nuestra Lotería se enfoque en los sorteos principales, dominguito, gordito y miercolito. El resto de los sorteos, que solo reducen la rentabilidad y eficiencia, se terminarán”, declaró en ese momento el presidente.