Canciller de Israel visitará Panamá

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, realizará una visita oficial a Panamá los días 24 y 25 de febrero, informó el departamento de prensa de la Embajada de Israel.

La agenda oficial del ministro Sa’ar contempla reuniones con el presidente de la República, José Raúl Mulino; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha; así como con autoridades gubernamentales, con las cuales abordará temas de interés común, especialmente en los ámbitos de cooperación en agua y agricultura, económicos y comerciales, informó la entidad.

El Canciller israelí realizará, además, una visita al Canal de Panamá.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó que esta visita oficial es histórica, pues marca la primera visita de un canciller israelí al país en más de cuatro décadas.

“Simboliza una nueva etapa de acercamiento y fortalecimiento de las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países, basada en valores compartidos, el respeto mutuo y la visión de generar oportunidades conjuntas para el crecimiento y el bienestar de ambas naciones”, explicó Cohen.

Además de Panamá, el Canciller Gideon Sa’ar viajará a la República del Ecuador.