Canciller: Tratados Torrijos-Carter marcaron el camino hacia la soberanía plena

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, destacó el significado histórico de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, al conmemorarse 49 años del acuerdo que estableció el proceso para la transferencia del Canal de Panamá al país.

Durante un acto conmemorativo, Martínez-Acha afirmó que gracias a los tratados, “Panamá es dueño de su Canal y de su destino”.

“Hace 49 años, el general Omar Torrijos y el presidente Jimmy Carter, colocaron sus firmas sobre los Tratados Torrijos-Carter. Pero sería insuficiente decir que aquel día firmaron dos hombres. Aquel día firmaron, simbólicamente, varias generaciones de panameños que soñaron con una República plenamente soberana”, expresó.

El canciller también recordó a los protagonistas de la lucha por la soberanía, particularmente a los mártires del 9 de enero de 1964. “Aquellos jóvenes no llegaron a ver los Tratados Torrijos-Carter. No vieron la reversión del Canal. No vieron salir al último soldado extranjero. No vieron la bandera panameña ondear sola sobre todo nuestro territorio. Pero hicieron posible todo eso. Esa es la deuda eterna que Panamá tiene con ellos”, manifestó.

Martínez-Acha resaltó además el papel del expresidente Roberto F. Chiari, quien, según dijo, transformó la indignación generada por los acontecimientos de 1964 en una estrategia diplomática. Recordó su frase: “La dignidad de un pueblo no se mide por el tamaño de sus fuerzas, sino por la firmeza con que defiende sus derechos”.

El ministro sostuvo que la recuperación de la soberanía no dependió de una confrontación militar con Estados Unidos. “Para defender nuestra soberanía no necesitábamos convertir a Estados Unidos en nuestro enemigo. Necesitábamos convencer al mundo y a los propios Estados Unidos de que la historia exigía una nueva relación”, señaló.

Por su parte, el abogado Adolfo Ahumada, protagonista de la gesta del 9 de enero y negociador de los Tratados Torrijos-Carter, explicó que las conversaciones entre Panamá y Estados Unidos se concentraron en tres asuntos: la existencia de la Zona del Canal, las instalaciones militares y la administración del Canal.

“El proceso fue resultado de una negociación entre ambos países y no de una confrontación bélica”, afirmó Ahumada.

El exnegociador también destacó la participación de distintos sectores en el proceso diplomático y mencionó, entre otros, al entonces embajador panameño en Washington, Gabriel Luis Galindo, sectores sindicales y del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y al expresidente Jimmy Carter.

Ahumada sostuvo que los acuerdos de 1977 tuvieron como consecuencia la desaparición del enclave colonial de la Zona del Canal y el posterior traspaso de la administración de la vía interoceánica a Panamá.

“Hoy es un día para celebrar, porque Panamá es un país integrado, Panamá ejerce todos los elementos que conforman la soberanía, toma sus propias decisiones”, expresó.