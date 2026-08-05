Cancillería anuncia el regreso de panameño desvinculado de las fuerzas armadas de Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ciudadano panameño Adrián González Morán emprendió este martes 5 de agosto su viaje de retorno a la República de Panamá desde la Federación de Rusia, luego de ser desvinculado de las fuerzas militares de ese país. Al respecto, la Cancillería detalló en un comunicado oficial que la Embajada de Panamá en Moscú brindó acompañamiento y asistencia consular durante todas las gestiones necesarias para concretar su regreso.

Como parte de este apoyo, la embajadora de Panamá en la Federación de Rusia, Carmen Ávila, acompañó personalmente al ciudadano hasta el aeropuerto para verificar su abordaje y garantizar que el proceso de salida se desarrollara sin contratiempos, tomando en cuenta que el connacional presenta lesiones.

Asimismo, las autoridades rusas brindaron las facilidades correspondientes; un funcionario consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acompañó a González Morán hasta la puerta de embarque. El costo del pasaje aéreo fue sufragado con recursos propios y se prevé su arribo a la ciudad de Panamá en la tarde de hoy a través de un vuelo de Turkish Airlines.

Finalmente, la Cancillería reiteró que la protección y asistencia a los nacionales en el extranjero es una prioridad permanente de la política consular del Estado. Por ello, a su llegada al país, la institución continuará brindándole el apoyo pertinente y dará seguimiento a su situación en coordinación con las entidades locales competentes.