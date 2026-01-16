Cancillería celebra liberación de marino panameño detenido en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de la liberación de Javier Olmedo Núñez, ciudadano panameño que se encontraba detenido en Venezuela.

“El gobierno de Panamá expresa su especial reconocimiento a la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, liderada por el Embajador Eloy Alfaro, por las gestiones sostenidas en los foros multilaterales, así como al servicio consular de Panamá en Caracas, cuyo seguimiento constante y acompañamiento humano y profesional fueron fundamentales durante este proceso”, detalló en un comunicado la Cancillería.

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, “Panamá valora también la solidaridad expresada por la señora María Corina Machado, así como la contribución de la diplomacia silenciosa del Estado de Qatar y el apoyo del secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Marco Rubio, cuyo acompañamiento resultó significativo en las gestiones humanitarias”.

Núñez se desempeñaba como encargado de mantenimiento de motores de la embarcación Guaiquerí N35, que fue interceptada por las autoridades venezolanas el 13 de junio de 2025.