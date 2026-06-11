Capacitan a médicos sobre los trastornos del ritmo cardíaco

Como parte de las actividades de la Semana Mundial del Ritmo Cardíaco, se desarrolló una jornada educativa en la Policlínica de Betania, donde el Dr. Marco Córdoba abordó los trastornos del ritmo cardíaco, destacando las arritmias más frecuentes y la importancia de su detección temprana.

“En la docencia abordamos las arritmias, enfatizando las más comunes y las más letales, mostrando imágenes electrocardiográficas que permitan al médico identificarlas y tratarlas. De esta manera, podemos en muchos casos salvar la vida del paciente y referirlo para que sea evaluado por un cardiólogo. Este tipo de docencia enseña a los médicos la forma correcta de diagnosticar”, explicó Córdoba.

Según datos del Ministerio de Salud, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Panamá, representando aproximadamente el 30% de todos los fallecimientos anuales.

Una arritmia cardíaca es un trastorno del latido del corazón que ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos no funcionan adecuadamente. Esto puede causar que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular.

Esta condición puede provocar una sensación de aleteo, palpitaciones fuertes o latidos acelerados. Aunque algunas arritmias son inofensivas, otras pueden causar síntomas graves que ponen en riesgo la vida.