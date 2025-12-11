Capturan a 10 personas por presunto microtráfico en Panamá Oeste

Este jueves, 11 de diciembre, fueron capturadas 10 personas por el presunto delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, las detenciones se dieron, a través de la operación “Arcángel”, contra el microtráfico, desarrollada en Panamá Oeste.

Las diligencias de allanamiento y registro se desplegaron en Capira, Chame y San Carlos, puntos donde se incautaron presuntas sustancias ilícitas dedicadas a la venta al menudeo, equipos tecnológicos y material para el embalaje, agregaron de la PN.

Estas personas junto a los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes.