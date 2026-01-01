Capturan a 123 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 123 personas de las cuales 72 fueron por oficio, 32 por faltas administrativas, 13 en flagrancia y seis por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).De acuerdo con el reporte policial, se realizaron 12 diligencias de allanamiento y se incautaron dos armas de fuego con 131 municiones, así como 10 carrizos y nueve bolsitas con cocaína, ocho bolsitas de marihuana y otras nueve bolsitas con un polvo rosado.En materia de tránsito, se colocaron 1,068 infracciones de las cuales 126 fueron por exceso de velocidad, 60 por luces no adecuadas, 18 por hablar por celular, 12 por licencia vencida, siete por embriaguez comprobada y una por aliento alcohólico.