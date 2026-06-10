Capturan a 13 presuntos pandilleros durante operativo en Colón

Trece personas fueron aprehendidas en la provincia de Colón durante el desarrollo de la Operación Antipandillas Control, ejecutada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público en el sector de El Bambú.

De acuerdo con la Policía Nacional, las diligencias operativas estuvieron dirigidas contra la pandilla autodenominada BDH, aliada de la agrupación conocida como Calor Calor. Durante la intervención se incautaron sobres con sustancias ilícitas, entre otros indicios vinculados a la investigación.

Los 13 aprehendidos fueron puestos a disposición de las instancias competentes para continuar con los trámites legales correspondientes y las investigaciones de rigor, informó la entidad policial.