Capturan a 154 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 154 personas. De ellas 105 fueron por oficio, 27 por faltas administrativas, 11 en flagrancia y 11 por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial “se realizaron 51 allanamientos donde se decomisaron tres armas de fuego con 21 municiones, cuatro paquetes de droga, 70 carrizos, una bolsa tres bolsitas y dos sobrecitos con un polvo blanco, presunta cocaína, además de 18 bolsas y 20 bolsitas con hierba seca con presunta marihuana, la suma de 76,351.50. También se recuperó un vehículo con denuncia de hurto”.

En materia de tránsito se colocaron 957 boletas por diversas infracciones, de las cuales 191 fueron por exceso de velocidad, 49 por luces no adecuadas, 36 por hablar por celular, 16 por licencias vencidas y seis por embriaguez comprobada. Se remolcaron 54 vehículos en grúas por diversas causas.