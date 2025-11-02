Capturan a 191 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 191 personas, se realizaron 24 diligencias de allanamiento y se incautaron siete armas de fuego con 304 municiones en acciones operativas a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, en las aprehensiones, 99 fueron por oficio, 77 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y un vehículo fue recuperado.

En materia de tránsito, se colocaron 1,184 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 136 por exceso de velocidad, 73 por luces no adecuadas, 15 por embriaguez comprobada y 29 por licencias vencidas. También, 48 vehículos fueron removidos con grúas.