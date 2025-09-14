Capturan a 193 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 193 personas. De ellas, 125 fueron por oficio, 48 por faltas administrativas, 16 en flagrancia y cuatro por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 14 diligencias de allanamiento y se decomisaron cinco armas de fuego.

En materia de tránsito, se colocaron 1.156 boletas, de las cuales sobresalen: 176 por exceso de velocidad, 57 por luces no adecuadas, 27 por licencias vencidas, 15 por embriaguez comprobada y siete por hablar por celular. Además, se remolcaron 34 vehículos por diversas causas.