Nacionales

Capturan a 193 personas en las últimas horas

Capturan a 193 personas en las últimas horas
ML | Personas capturadas por la policía.
Redacción Web
14 de septiembre de 2025

En las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 193 personas. De ellas, 125 fueron por oficio, 48 por faltas administrativas, 16 en flagrancia y cuatro por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 14 diligencias de allanamiento y se decomisaron cinco armas de fuego.

En materia de tránsito, se colocaron 1.156 boletas, de las cuales sobresalen: 176 por exceso de velocidad, 57 por luces no adecuadas, 27 por licencias vencidas, 15 por embriaguez comprobada y siete por hablar por celular. Además, se remolcaron 34 vehículos por diversas causas.

Tags:
Policía
|
Decomiso
|
captura
|
tránsito
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR