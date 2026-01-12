Nacionales

Capturan a 740 personas en las últimas 72 horas

ML | Una de las personas capturadas por la Policía.
12 de enero de 2026

En las últimas 72 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 740 personas, de estas 28 por microtráfico y se incautaron 28 armas de fuego a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional (PN).

También en las aprehensiones, 482 son por oficio, 189 por faltas administrativas y 41 en flagrancia.

Según el reporte policial, “se realizaron 143 diligencias de allanamiento, se recuperaron 4 vehículos, se decomisaron B/.530.00, 203 municiones, 398 sobres, carrizos, bolsitas y un paquete con presuntas ilícitas”.

Asimismo, se colocaron 4,006 infracciones de tránsito: 463 fueron por exceso de velocidad, 72 por embriaguez comprobada, 290 fueron por luces no adecuadas, 133 por licencia vencida. Adicional, fueron removidos con grúa 403 vehículos.

Policía
Capturas
Delitos
