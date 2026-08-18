Capturan a cinco personas requeridas por homicidio y tentativa de homicidio

Este martes, cinco personas fueron aprehendidas durante operativos realizados en distintos sectores de Colón y Panamá Norte, por su presunta vinculación con casos de homicidio y tentativa de homicidio, informó la Policía Nacional.

En Colón, dos personas fueron ubicadas mediante allanamientos y estarían relacionadas con hechos violentos registrados en julio en Río Alejandro y Altos de Los Lagos, donde también se reportaron personas heridas con arma de fuego.

Mientras tanto, en Panamá Norte, otras tres personas fueron aprehendidas en los sectores de Ernesto Córdoba Campos y Alcalde Díaz. Una de ellas es investigada por un caso de homicidio doloso agravado ocurrido en marzo, en Gonzalillo.

Las otras dos personas son requeridas por su presunta vinculación con casos de tentativa de homicidio.

De acuerdo con la Policía Nacional, los cinco aprehendidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía de Homicidio, que continuará con las investigaciones y los trámites correspondientes.