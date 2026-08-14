Capturan a cinco presuntos asaltantes de conductor de inDrive

Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron aprehendidas tras una persecución que inició en Querévalo y culminó frente al Hospital Regional José Domingo de Obaldía, luego de que presuntamente asaltaran a un conductor de la plataforma inDrive en Chiriquí.

Según informó la Policía Nacional, el hecho ocurrió cuando los sujetos abordaron el vehículo en Los Abanicos de David y solicitaron ser trasladados hasta Bugaba. Al llegar a Querévalo, presuntamente agredieron y sometieron al conductor, para luego despojarlo del vehículo y darse a la fuga.

Las unidades del Servicio Motorizado Linces iniciaron la persecución y lograron interceptar a los sospechosos, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.